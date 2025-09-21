Haberler

Arazöz Yangının İçinde Kaldı, O Anlar Kamerada

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanda çıkan yangına müdahale eden arazöz, alevlerin arasında kaldı. Yangın anları orman işçileri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı bağlı Akköy köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Şefliği'ne bağlı A6 no'lu arazöz yangının ilk anlarında müdahale için gittiği bölgede alevlerin arasında kaldı. Arazöz alevlerden uzaklaşırken; orman işçileri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Nazif Cemhan ŞEN/EZİNE, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
