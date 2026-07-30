KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde arazide çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Eskipazar ilçesi Arslanlar köyü yakınlarındaki bir tarlada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı