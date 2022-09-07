'Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını öldüren şüpheli tutuklandı Güncel Haberler İZMİR'in Aliağa ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bacanağı Ali Balcı'yı av tüfeği ile öldüren H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İZMİR'in Aliağa ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bacanağı Ali Balcı'yı av tüfeği ile öldüren H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, dün akşam saatlerinde Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı mevkisinde meydana geldi. H.T. ile Ali Balcı arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzenine H.T., yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş açtı. Balcı kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Balcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Balcı'nın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TUTUKLANDI Jandarma ekipleri, şüpheli H.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.T.'nin Ali Balcı'yı vurduktan sonra kahvehaneye giderek soğukkanlı bir şekilde bacanağını vurduğunu ve birisinin gidip ona bakmasını isteyerek çay içtiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeyi sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. TOPRAĞA VERİLDİ Öte yandan 2 çocuk babası Balcı'nın cenazesi, bugün Karakuzu Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak Ali Balcı Aliağa İzmir Balcı Güncel Haberler

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