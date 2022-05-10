Arazi genişletirken kayaların altında 2 metrelik yılanlar çıktı - Haberler

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Arazi genişletirken kayaların altında 2 metrelik yılanlar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Arazi genişletirken kayaların altında 2 metrelik yılanlar çıktı

Kahramanmaraş'ta boyları 2 metreyi geçen kara yılanlar görüntülendi.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta boyları 2 metreyi geçen kara yılanlar görüntülendi.

Dulkadiroğlu ilçesi, Elmalar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Ay, tarlada kepçe ile arazi genişletme çalışmasında kayaların altında çıkan yılanların güneşi görünce ortaya çıktığını söyledi.

3 kara yılanı görünce şaşırdıklarını söyleyen Ay, "Tarlada arazi genişletme çalışması yaparken, kayaların altından 3 tane kara yılan çıktı. Boyları 2 metreyi geçiyordu. Bir süre tarlada kaldıktan sonra gözden kayboldular. Bizler de o an cep telefonlarımıza o anları kaydettik" dedi.

(Fazilet Çomruk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İbrahim Ay, Güncel, Haberler

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