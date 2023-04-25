Arazi anlaşmazlığı olan iki aile birbirine kurşun yağdırdı! Evinin bahçesinde oturan genç vuruldu

Tokat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada evinin bahçesinde otururken, kurşunların hedefi olan Yusuf Uzun'un yaşamını yitirdiği 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada evinin bahçesinde otururken, kurşunların hedefi olan Yusuf Uzun'un (18) yaşamını yitirdiği 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam Tokat'ın Çat beldesinde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Yılmaz ve Gövce aileleri arasında tartışma yaşandı.

KENDİE EVİNİN BAHÇESİNDE OTURURKEN VURULDU

Tartışmanın ardından Duran Gövce (38), Recep Gövce (63) ve Ramazan Gövce (17), Yılmaz ailesinin yaşadığı eve gitti. 3 kişi yanlarında getirdikleri silahlarla Yılmaz ailesinin yaşadığı eve ateş açtı. Bunun üzerine Murat Yılmaz, (38), Osman Yılmaz (60), O.Y. (15) de tabanca ile ateş ederek karşılık verdi. Olay esnasında Halime Yılmaz (45), Murat Yılmaz, Duran Gövce ve Recep Gövce ile kendi evlerinin bahçesinde otururken kurşunların hedefi olan Yusuf Uzun, yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Uzun, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Yusuf Uzun'un cenazesi bu sabah saatlerinde ailesi tarafından teslim alınarak Çat beldesinde toprağa verildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen Murat Yılmaz O.Y., Osman Yılmaz ve R.G. (17), gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Duran Gövce ve Recep Gövce'nin ise hastanedeki tedavileri jandarma kontrolünde devam ediyor.