Haberler

Oğlunun gözü önünde kuzenleri tarafından darbedildi; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, bir kadın oğlu tarafından izlenirken kuzenleri tarafından darbedildi. Olay cep telefonuyla kaydedilirken, şüpheliler gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

MANİSA'nın Selendi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Firdevs K. (40), oğlu Miran K.'nın (5) gözü önünde kuzenleri Hatice K. (40) ve Sevim K. (60) tarafından darbedildi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, gözaltına alınan Hatice K. ve Sevim K., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kırsal Kabaklar Mahallesi'nde yaşayan Firdevs K., dün saat 16.00 sıralarında amcasının kızları Hatice K. ve Sevim K. ile İmizler Sokak'ta karşılaştı. Aralarında tarlalarının yakınındaki hazine arazisini kimin ekeceği konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hatice K. ve Sevim K., kuzenleri Firdevs K.'yi oğlu Miran'ın gözü önünde tokat atıp, yumruklayarak darbetti. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı.

Bu arada olay, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Firdevs K.'nin darp edilmesi ve o anlara tanık olan oğlunun ağlaması yer alıyor. Görüntülerde, ayrıca çevredekilerin kavga edenlerin yanına elinde sopayla gelen başka bir kadına engel olduğu da görüldü.

Görüntülerden yola çıkan jandarma Firdev K.'yi darbettikleri belirlenen Hatice K. ve Sevim K.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Arkadaşını silahla öldürdü! Cinayeti bu sözlerle itiraf etti

Arkadaşını silahla öldürdü! Cinayeti bu sözlerle itiraf etti
Konyaspor galibiyeti 90+3'te kaçırdı

Tam 7 hafta sonra kazandım derken 90+3'te gelen golle yıkıldılar
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakan Işıkhan'ın sözleri sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali

Bakanın hamlesi sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kentin üzerini kapladı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
title