Oğlunun gözü önünde kuzenleri tarafından darbedildi; o anlar kamerada

MANİSA'nın Selendi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Firdevs K. (40), oğlu Miran K.'nın (5) gözü önünde kuzenleri Hatice K. (40) ve Sevim K. (60) tarafından darbedildi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, gözaltına alınan Hatice K. ve Sevim K., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kırsal Kabaklar Mahallesi'nde yaşayan Firdevs K., dün saat 16.00 sıralarında amcasının kızları Hatice K. ve Sevim K. ile İmizler Sokak'ta karşılaştı. Aralarında tarlalarının yakınındaki hazine arazisini kimin ekeceği konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hatice K. ve Sevim K., kuzenleri Firdevs K.'yi oğlu Miran'ın gözü önünde tokat atıp, yumruklayarak darbetti. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı.

Bu arada olay, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Firdevs K.'nin darp edilmesi ve o anlara tanık olan oğlunun ağlaması yer alıyor. Görüntülerde, ayrıca çevredekilerin kavga edenlerin yanına elinde sopayla gelen başka bir kadına engel olduğu da görüldü.

Görüntülerden yola çıkan jandarma Firdev K.'yi darbettikleri belirlenen Hatice K. ve Sevim K.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.