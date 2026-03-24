Denizli'de bıçaklandığı iddiasıyla hastaneye başvuran kişi öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde bıçaklandığı iddiasıyla hastaneye başvuran 60 yaşındaki Reyhan Şer, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Reyhan Şer (60), 21 Mart'ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesine başvurarak bacağından bıçaklandığını ve darbedildiğini belirtti.
Tedavisine başlanan Şer bugün yaşamını yitirdi.
Soruşturma başlatan jandarma ekipleri Şer'in bıçaklanmasıyla ilgili H.T'yi (35) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İkili arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetin bulunduğu belirtildi.