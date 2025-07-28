Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Kuzeninin Tüfeğiyle Öldürüldü

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Sivas'ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan tartışmada, kuzen Cemal Doğan av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili kuzeni B.D. gözaltına alındı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet oluşan Cemal Doğan (57), kuzeni B.D.'nin (53) av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kangal ilçesi Yeşilkale köyü Bayındır mezrasında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı olan kuzenler Cemal Doğan ile B.D. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.D. yanında bulunan av tüfeğiyle Cemal Doğan'ı bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Doğan burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası B.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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