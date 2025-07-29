Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Akrabasını Vurdu
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası şüpheli kaçtı ve yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan emekli polis C.Ç. ile akrabası B.Ç. arasında Sarıhasan Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç, tabancayla B.Ç'ye ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği B.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan C.Ç'nin yakalanması için İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.