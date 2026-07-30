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Araştırma: İki yaşından önce şekeri sınırlandırmak, daha iyi beyin sağlığı ile bağlantılı olabilir

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İngiltere'de bir veritabanı üzerinde yapılan araştırma, yaşamın ilk iki yılında şeker alımını sınırlandırmanın, beyni gelecek yıllarda koruyabileceğini ortaya koydu.

İngiltere'de bir veritabanı üzerinde yapılan araştırma, yaşamın ilk iki yılında şeker alımını sınırlandırmanın, beyni gelecek yıllarda koruyabileceğini ortaya koydu.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden bilim insanları, araştırma kapsamında İngiltere "Biobank" projesine kaydolan yaklaşık 65 bin kişinin profillerini inceledi.

Araştırma, İngiltere'de şeker kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, insanların beslenme alışkanlıklarında hızla şeker miktarının artmasının etkisini analiz etti.

İki yaşına kadar şeker kısıtlaması döneminde yaşayanlarda bunama oranının yüzde 23 düştüğü ve hastalığın iki buçuk yıl sonra teşhis edildiği görüldü.

Araştırmacı Jiazhen Zheng, "Bulgularımız, yaşamın en erken dönemlerinde şeker tüketimini sınırlamanın beyin sağlığı için kalıcı faydalar sağlayabileceğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın sonuçları Neurology dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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