Bebeklerde diş çıkarma zamanının annenin gebelik hormonlarıyla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor

ABD'de yapılan bir araştırma, gebelikte annenin hormon düzeylerinin bebeklerin diş çıkarma zamanlamasıyla ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Araştırma, hormonların yüksek seviyelerinin çocukların diş çıkarma sürecini etkileyebileceğine işaret ediyor.

ABD'de yapılan bir araştırma, bebeklerde ilk dişlerin çıkma zamanının, annenin hamilelik dönemindeki hormon düzeyleriyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, araştırma kapsamında 142 anneyi ve çocuklarını, annelerin hamilelik döneminden itibaren gözlemledi.

Araştırma boyunca hamileliğin son döneminde annelerden alınan tükürük örneklerinde kortizol (stres hormonu), östradiol, progesteron, testosteron ile tiroit hormonları T3 ve T4 incelendi. Diş hekimleri tarafından 2 yaşına kadar düzenli olarak muayene edilen çocukların ise diş sayıları ve yapıları kaydedildi.

Çalışmada, özellikle stresle ilişkili hormonlar başta olmak üzere, bazı anne hormonlarının, bebeklerin diş çıkarma zamanlamasını etkileyebildiği belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre, annelerde ölçülen bazı hormonların yüksek seviyelerde olmasıyla çocukların belirli aylarda daha fazla diş çıkarması arasında bağ tespit edildi.

Özellikle kortizol, östradiol, progesteron, testosteron ve T3 hormonlarının yüksek olduğu annelerin çocuklarında, dişlerin daha erken ya da daha hızlı çıktığı gözlemlendi.

Araştırmada, gebelikte depresyon ya da anksiyete tanısı konulmuş olmasının ise tek başına diş çıkarma zamanlamasıyla güçlü bir bağ göstermediği kaydedildi.

Uzmanlar, diş çıkarma zamanının çocuk gelişiminin önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak erken ya da gecikmiş diş çıkarmanın bazı sağlık ve gelişim sorunlarına işaret edebileceği uyarısında bulunuyor.

Araştırma sonuçları, "Frontiers in Science" dergisinde yayımlandı.???????

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
