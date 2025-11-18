Haberler

Aras Dağları'nda Sis ve Kar Manzaraları Doğaseverleri Büyülüyor

Güncelleme:
Türkiye'nin doğusundaki Aras Dağları, sisler ve kar ile kaplı görüntüleri ile doğa severlerin ilgisini çekiyor. Dağlarda yapılan tırmanış etkinlikleri, muhteşem manzaralarla dolu. Katılımcılar, bu eşsiz güzellikleri keşfetmek için bölgeye davet ediliyor.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Aras Dağları, sisler altındaki haliyle güzel görüntüler oluşturdu.

Iğdır ile Ağrı sınırlarını oluşturan ve Erzurum'a kadar uzayan Aras Dağları, her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

Birçok doğasever ve sporcuyu ağırlayan dağlar, özellikle bu mevsimdeki kar ve sis manzaralarıyla ilgi odağı oluyor.

Yüksekliği 2 bin 500 metrenin üzerinde olan Aras Dağları'nın sisler içindeki manzaraları Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

Doğaseverlerden Harun Cengiz, 13 arkadaşıyla bu manzaraları görmek için Aras Dağları Nişankaya zirvesine tırmandıklarını söyledi.

Cengiz, yılın bu zamanında sisler altındaki manzaraların fotoğraflarını çekmek için etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Bu faaliyette doğa tüm güzelliklerini bize sundu. Kar yağışı ve sis altında tırmanış faaliyetimizi yaptık, çok güzel fotoğraflar çektik. Herkesi Iğdır'da oluşan bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
