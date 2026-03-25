İbn Haldun Üniversitesi'nde 'Arapça Öğretmenliği Akademisi' açıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle Arapça öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarını güçlendirmek, modern pedagojik yaklaşımları öğretim süreçlerine entegre etmek ve daha etkili bir dil öğretim ortamı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Arapça Öğretmenliği Akademisi"nin açılış töreni yapıldı.

Üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, bölgedeki gelişmeler nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini dile getirdi.

Yentür, "Ahlaklı, imanlı, çalışkan, gayretli, şuurlu bir nesil inşa ve ihya etmek, İslami, insani, vicdani, ahlaki ve mesleki bir sorumluluğumuz. Öğretmenliğe, eğitime böyle bakıyoruz. Burada bir ders, dava, şuur, vizyon var. Bir medeniyet tasarımı var." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin muhteşem bir medeniyetin yansımasını gelecek nesillerle buluşturmaya aday olduğunu belirten Yentür, Türkiye'nin maalesef yabancı dil konusunda istenilen seviyede olmadığını, çoklu yabancı dil programlarıyla öğrenimi desteklediklerini ve bu alanda daha iyiye gitmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

İbn Haldun Üniversitesi'nde 18 yabancı dil öğretildiğini aktaran Yentür, üniversiteyle işbirliklerine devam edeceklerini kaydetti.

Yentür, öğretmenliğin talebeliğin hiç bitmediği bir meslek olduğunu ifade ederek, "Etkileşimli bir tecrübe aktarımının uygulamalı olarak yapılması çok önemli. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin getirdiği en önemli yenilik, Türkiye'de yabancı dilde konuşma, yazma, anlama, dinleme becerilerinin ölçülmesidir. Geçmiş yıllarda yurt dışındaki üniversitelerde uygulanan sistem artık Türkiye'de de var. Dört beceri bizim için olmazsa olmaz. O anlamda da öğretmenlerimizin ölçme değerlendirme yetkinliklerinin artması bizim için son derece önemli ve elzem bir konu. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da bölgede yaşanan savaşlara değinerek, en önemli şeyin coğrafya merkezli siyasal birlik olduğuna dikkati çekti.

Arkan, "Arapçanın buradaki önemi nedir? Arapçanın buradaki önemi şu, bir birlik oluşturabilmek için karşılıklı etkileşim oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla diller bu anlamdaki en organik etkileşim yolu." görüşlerini paylaştı.

Öğretmenlerin dil bilmesinin önemine vurgu yapan Arkan, "Biz stratejimiz, misyonumuz, vizyonumuz olarak sizlerin hizmetinizdeyiz. Her türlü işbirliğine, desteğe varız, zaten yapıyoruz." dedi.

Törende hem üniversitenin hem de Arapça Öğretmenliği Akademisinin tanıtım filmi izletildi.

Toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

Akademi hakkında

Arapça öğretmenlerine yönelik hayata geçirilen akademi, yalnızca teorik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp, dört temel dil becerisinin öğretimi, materyal geliştirme, ölçme-değerlendirme ve yenilikçi sınıf yönetimi tekniklerini içeren uygulama temelli bir yapı üzerine kuruldu.

Akademi, üç yoğunlaştırılmış kurun ardından katılımcıların kendi sınıflarında ziyaret edilmesini kapsayan özgün bir model sunuyor. Tamamlanacak son kurun ardından uzman eğiticiler öğretmenleri görev yaptıkları okullarda ziyaret ederek sınıf içi gözlemler gerçekleştirecek. Bu süreç, eğitimin sahaya yansımasını analiz ederek kalıcı bir mesleki gelişim sağlamayı hedefliyor.

Eğitimleri ve saha gözlemlerini başarıyla tamamlayan öğretmenler, düzenlenecek mezuniyet töreniyle sertifikalarını alacak.

Akademi, aynı zamanda Arapça öğretmenleri arasında bir deneyim paylaşım topluluğu oluşturarak, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına öncülük etmeyi hedefliyor.