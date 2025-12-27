Haberler

BAE, Kuveyt, Bahreyn ve Irak, Humus'ta camiyi hedef alan terör saldırısını kınadı

Güncelleme:
BAE, Kuveyt, Bahreyn ve Irak, Suriye'nin Humus ilinde bir camiye düzenlenen terör saldırısını kınayarak ibadethanelerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Irak, Suriye'nin Humus ilinde bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınayarak Şam yönetimiyle dayanışma mesajı verdi.

Söz konusu ülkeler, ibadethaneleri ve sivilleri hedef alan bu saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, terör ve aşırılığın her türlüsünü reddettiklerini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Dışişleri Bakanlığı, Humus'ta bir camiyi hedef alan terör saldırısını "en sert ifadelerle" kınadığını açıkladı.

Açıklamada, güvenlik ve istikrarı hedef alan her türlü terör eyleminin reddedildiği belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınayarak terör ve şiddetin tüm biçimlerine karşı olduklarını ifade etti.

Açıklamada, ibadethanelerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Humus'taki camiye yönelik terör saldırısını kınayarak Suriye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Manama yönetimi, sivillerin ve ibadethanelerin hedef alınmasının reddedildiğini kaydetti.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak terör, şiddet ve aşırılığın her türlüsünü reddettiklerini açıkladı.

Bakanlık, bu tür eylemlerin bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef aldığını belirtti.

Saldırıyı Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Filistin, Lübnan, Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi ile Mısır'daki Ezher Kurumu da kınamıştı.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

