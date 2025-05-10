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Arap Ülkelerinden Pakistan-Hindistan Ateşkesine Destek

Arap Ülkelerinden Pakistan-Hindistan Ateşkesine Destek
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Arap ülkeleri, Pakistan ile Hindistan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Bu süreçte barışçıl diyalog ve gerginliğin azaltılması için yapılan diplomatik çabaların önemine vurgu yapıldı.

Arap ülkeleri, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtildi ve gerginliğin azaltılması ve ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesini amaçlayan tüm çabalara tam destek verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu anlaşmanın, Pakistan ve Hindistan'ın aralarındaki tüm sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülmesine olan bağlılıklarını yansıttığı ve böylece bölgenin güvenlik ve istikrarının pekiştirildiği ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı ve bunun bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden tesisine katkıda bulunmasının ümit edildiği dile getirildi.

ABD ve diğer ülkelerin, bu önemli anlaşmaya varmak için iki tarafı bir araya getirme ve arabuluculuk yapma yönündeki çabalarının övgüye değer olduğu belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Manama yönetiminin, iki komşu ülke arasında kalıcı barışın sağlanması ve tüm anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesini hedefleyen çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğu dile getirildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın ateşkese varılması konusundaki diplomatik çabaları da taktir edildi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, ABD Başkanı'nın bundaki rolü övüldü.

Açıklamada, gerginliğin azaltılması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın artırılması bakımından bu adımın önemli olduğu vurgulandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da ateşkes anlaşması memnuniyetle karşılandı ve bu, bölgede güvenlik ve istikrarın artırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de söz konusu anlaşmanın, Güney Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlaması ümidini dile getirdi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
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