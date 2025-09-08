Arap Ülkelerinde Kanlı Ay Tutulması ve Husuf Namazı

Arap ülkelerinde kanlı ay tutulması izlendi ve husuf namazı kılındı.

Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu el-İhbariyye'nin haberinde, ülkede 2018'den bu yana en uzun süreli ay tutulmasının gözlemlendiği belirtildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ay tutulması sırasında kılınması gereken husuf namazı kılındığı aktarıldı.

Mısır'daki Helvan Rasathanesi de tutulmayı canlı yayınladı ve kentteki birçok camide husuf namazı kılındı.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman'da da kanlı ay tutulması yoğun ilgiyle izlendi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da da binlerce kişi ay tutulmasını izledi.

Ürdün Astronomi Derneği Başkanı Ammar es-Sekeci, Ürdün haber ajansı Petra'ya yaptığı açıklamada, Ürdünlülerin ay tutulmasını izlemeye yönelik ilgisinin astronomiye olan sevgilerini yansıttığını söyledi.