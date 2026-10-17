Arap Koalisyonu, Suudi hava sahasında Husilere ait 4 İHA'yı imha etti

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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin 4 insansız hava aracının (İHA) Suudi Arabistan hava sahasında engellendiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin hava savunma faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Maliki açıklamasında, "Son saatlerde (Suudi Arabistan'da) Riyad, doğu ve güney bölgelerinde 4 insansız hava aracını engelledik ve imha ettik." ifadelerini kullandı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA