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Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın güneyine atılan balistik füzenin imhasını duyurdu

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Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan balistik füzenin imha edildiğini bildirdi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Hamis Muşayt ve Abha'da erken uyarı alarmı verildiğini, sonra tehlikenin geçtiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ülkenin güneyine fırlatılan balistik füzenin imha edildiğini bildirdi.

Sözcü Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyini hedef aldığını ifade etti.

Maliki, bölgeye fırlatılan balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre önce, Hamis Muşayt ve Abha kentlerinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini, daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurmuştu.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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