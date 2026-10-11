Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğusunda İHA etkisiz hale getirildiğini duyurdu

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Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğusunda bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda bir İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Maliki, İHA'nın kaynağına veya hangi noktayı hedef aldığına ilişkin bilgi vermedi. Açıklamada, hasar ya da yaralanma olup olmadığı da belirtilmedi.

Koalisyon, sabaha karşı da Suudi Arabistan'ın doğusunda bir İHA'nın önlendiğini açıklamıştı.

Dammam, Huber, Dahran, Cubeyl ve Ahsa gibi kentleri kapsayan Doğu Bölgesi, Suudi Arabistan'ın başlıca ekonomi ve petrol merkezleri arasında yer alıyor. Suudi ulusal petrol şirketi Aramco'nun merkezi de Dahran'da bulunuyor.

Kaynak: AA