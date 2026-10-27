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Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğusuna fırlatılan 3 füze ve 4 İHA'yı imha etti

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Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine fırlattığı 3 balistik füze ile güneyde tespit edilen 4 İHA'yı imha ettiğini açıkladı. Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre önce Harc vilayeti ve doğu bölgesinde erken uyarı sistemlerini devreye almıştı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine fırlattığı 3 balistik füze ve 4 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonundan yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine balistik füzeler fırlattığı belirtildi.

"Terörist Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru fırlatılan 3 balistik füze imha edildi." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, ülkenin güneyinde tespit edilen 4 İHA'nın engellendiği ve imha edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce Harc vilayeti ve doğu bölgesinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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