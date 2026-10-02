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Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki, 2 balistik füze ve 4 İHA'nın imha edildiğini açıkladı

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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Hamis Muşayt ve Cazan'a fırlatılan 2 balistik füze ile Hamis Muşayt'ta 4 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Sözcü Turki el-Maliki, saldırının kaynağını belirtmezken Husileri caydırmak için operasyonel tedbirler alacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan, Hamis Muşayt ve Cazan bölgelerine fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Maliki, Hamis Muşayt ile Cazan bölgelerinde 2 balistik füze ve yine Hamis Muşayt'ta 4 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti ancak saldırının kaynağına ilişkin açıklama yapmadı.

Sözcü Maliki ayrıca, Yemen'deki Husileri caydırmak için operasyonel tedbirler almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Tuğgeneral Maliki daha önce yaptığı açıklamada da, Husilerin iki gün önce Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santralini İHA ile hedef aldıklarını duyurmuştu.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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