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Arap Koalisyonu Riyad'da İHA'yı ve güneye fırlatılan balistik füzeyi imha etti

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Arap Koalisyonu, Riyad'da bir İHA'nın ve Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan balistik füzenin imha edildiğini açıkladı. Sözcü Maliki, füzenin İran destekli Husilerce fırlatıldığını belirtti; Sivil Savunma, Hamis Muşayt'ta alarm verildiğini ve tehlikenin geçtiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, başkent Riyad'da bir insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin güneyine doğru fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad bölgesinde bir İHA'nın engellenerek imha edildiğini belirtti.

Maliki, ayrı bir açıklamada ise Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güney bölgesine fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini kaydetti.

Hamis Muşayt'ta erken uyarı alarmı verildi

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Hamis Muşayt kentinde Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlikeye karşı alarm verildiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, alarmın nedenine ve tehlikenin niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan bir başka açıklamada, Hamis Muşayt için tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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