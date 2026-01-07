Haberler

Arap Koalisyonu, Yemen'in Dali vilayetinde GGK'nin silah depolarını hedef aldı

Güncelleme:
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Ed-Dali vilayetindeki Güney Geçiş Konseyi'ne ait silah depolarına hava saldırısı düzenledi. Patlamalara ilişkin görüntüler yayınlandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun, Yemen'in Ed-Dali vilayetine düzenlediği hava saldırısında Güney Geçiş Konseyi'ne ait silah depolarını hedef aldığı bildirildi.

Yemen resmi devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki ed-Dali bölgesinde, Güney Geçiş Konseyine bağlı olduğu belirtilen silah depolarının patladığına ilişkin görüntüler yayımladı.

Patlamaların, Arap Koalisyonunun depoları hedef almasının ardından meydana geldiği bildirildi.

Haberde, Dali vilayetinin dağlık bir bölgesindeki silah depolarına düzenlenen hava saldırısı sonucu meydana gelen patlamalar ve yangınlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerin "Dali'ye GGK tarafından kaçak olarak sokulan silah ve mühimmat depolarının hedef alınması sonucu meydana gelen patlamalardan oluştuğu" ifade edildi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Ed-Dali bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış

