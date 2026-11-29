Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, sivillere güvenlikleri için Yemen'in Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nı tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sivillerden güvenlikleri için Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nı boşaltmalarını istedi.

Maliki, tahliyenin bölgeye dair yayımlanan haritada gösterilen doğrultuda gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA