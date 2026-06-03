Arap ülkeleri, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e düzenlediği saldırıları kınadı

Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap ülkeleri, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

İran'ın sivil yerleşim yerlerine ve havalimanı gibi hayati öneme sahip mekanlara "gerekçesiz saldırılarının" Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açıkça ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İran'a söz konusu saldırılarına derhal son verme, bölgede güvenlik ve istikrarı sarsan politikalarına sonlandırma çağrısı yapıldı.

KİK

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada da Kuveyt ve Bahreyn saldırıları şiddetle kınanarak, bu saldırıların sivil hedeflere, altyapıya ve diplomatik misyonlara yönelik tehlikeli ve emsalsiz bir tırmanışı temsil ettiği bildirildi.

"İran'ın saldırılarının, bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını baltalayan, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden kabul edilemez düşmanca politikaları sürdürme konusundaki ısrarını ortaya koyduğu" belirtildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın, Körfez ülkelerine saldırıları en güçlü şekilde kınanarak Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri ve uluslararası hukuku ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kuveyt ve Bahreyn'in egemenliğini ihlal eden bu saldırıların ayrıca bölgede güvenlik ve istikrar çabalarını da baltaladığının altı çizildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılarına tepki gösterildi.

Her iki ülkenin egemenliğini ayrıca 1949 Cenevre Sözleşmeleri'nin yanı sıra uluslararası insancıl hukuk ilkelerini de açıkça ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kuveyt'i füze ve İHA'larla hedef alan ve bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırılar şiddetle kınandı.

Uluslararası hukukun ihlali olan saldırıların, ülkelerin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Sivil yapıları, diplomatik misyonları ve binaları hedef almanın, özellikle diplomatik binalara ve personele tam dokunulmazlık garantisi veren Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi başta olmak üzere, tüm uluslararası norm ve yasaların açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'de sivil yerleşim yerlerine saldırıları kınanarak, bunları söz konusu ülkelerin egemenliğini ihlal olduğu vurgulandı.

Bölgedeki tansiyonu düşürme çağrısı yapılan açıklamada, Lübnan'ın, Kuveyt ve Bahreyn'in yanında olduğu belirtildi.

Ürdün, Mısır ve Filistin dışişleri bakanlıkları da benzer açıklamalarla İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılarını kınadı.

Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılar

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı da ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir İran petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir iletişim kulesine saldırılarının, "Kuveyt ve Bahreyn topraklarından gerçekleştirildiğini" savunarak, bu iki ülkenin yöneticilerinin "İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu" olduğu suçlamasında bulunmuştu.