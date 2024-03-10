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Arap Birliği, Sudan'daki iç savaşın sona ermesi için çaba harcıyor

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Sudan'daki iç savaşın sona ermesi ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının Birliğin önceliklerinden olduğunu belirtti. Sudan'da yaşanan çatışmalar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi yerinden edildi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Sudan'daki iç savaşın sona ermesi ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının Birliğin önceliklerinden olduğunu belirtti.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu Gayt, başkent Kahire'de, Sudan'daki Demokratik Sivil Güçler Koordinasyonu (DSGK) Başkanı ve eski Başbakan Abdullah Hamduk ile bir araya geldi.

Görüşmede Hamduk, DSGK'nin, ülkede tüm tarafları kapsayacak bir diyalog aracılığıyla siyasi sürecin başlatılması ve hızlıca ateşkese varılması konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin Ebu Gayt'a bilgi verdi.

Ebu Gayt da Sudan'daki iç savaşın sona ermesi ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının Birliğin önceliklerinden olduğunu dile getirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri ayrıca krizin çözülmesi yolunda Sudanlı grupları bir araya getirmek için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 8 Mart'ta, Sudan'da ramazan boyunca ateşkes yapılmasına ilişkin karar tasarısı kabul edilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti.

Ülke o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

Kaynak: AA / Güncel

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