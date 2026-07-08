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Arap Birliği: İsrail, Genel Sekreter Fehmi'nin Filistin'e ziyaretini engelledi

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Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi'nin işgal altındaki Filistin'e yapmayı planladığı ziyaret, İsrail tarafından engellendi. Fehmi'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi bekleniyordu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi'nin, işgal altındaki Filistin'e bugün gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin İsrail tarafından engellendiği bildirildi.

Arap Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Fehmi'nin Filistin halkının direnişine destek vermek için 8 Temmuz Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin İsrail tarafından engellendiği belirtildi.

Fehmi'nin söz konusu ziyaret kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmeyi planladığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Genel Sekreter Fehmi, yurt dışına ilk ziyaretini Filistin'e yapmak istedi. Nitekim Filistin davası, Arap dünyasının öncelikli meselelerin başında kalmaya devam edecek."

Filistinlilerin şehir ve beldelerinin yasa dışı yerleşim yerleriyle ablukaya alındığına işaret edilen açıklamada, Filistinli vatandaşların kendi beldeleri ve evlerinde İsrail ordusunun korumasındaki İsrailli işgalcilerin saldırılarına maruz kaldıkları hatırlatıldı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, benzeri görülmemiş baskılara maruz kalan Filistin halkının topraklarında kalma yönünde verdiği direnişin desteklenmesi için iki devletli çözümün savunulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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