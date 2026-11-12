Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, Gazze için acil yardım çağrısı yaptı

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Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hayatını kurtarmak amacıyla acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde insani durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

Gazze'de ilaç, su ve gıda konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Fehmi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı politikalar nedeniyle 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşamının tüm alanlarının durma noktasına geldiğini ifade etti.

Kış mevsiminin gelmesiyle yerinden edilen binlerce kişinin yağmur ve sel nedeniyle yeniden büyük sıkıntılar yaşamaya başladığını vurgulayan Fehmi, şunları kaydetti:

"Yağmur ve seller, devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı kırılgan altyapıdan geriye kalanları da tahrip etti. Yerinden edilenlerin kaldığı 40 bin barınak ile 70 bin çadır sular altında kalarak yıkıldı. Aralarında yaralılar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastaların da bulunduğu 200 binden fazla Filistinli zarar gördü. Binlerce aile barınaksız, ısınma araçlarından ve uygun örtülerden yoksun şekilde açıkta kaldı."

Fehmi, Gazze'de hayatı tehdit eden ve giderek kötüleşen bu koşullar altında uluslararası toplumu yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

Arap ve uluslararası insani yardım kuruluşlarına da seslenen Fehmi, "Tarihin unutmayacağı ve gelecek nesillerin affetmeyeceği bu insani koşullar altında mağdurların hayatını kurtarmak ve acil insani yardımları ulaştırmak için mümkün olan her türlü desteği sunmak üzere derhal ve koordineli şekilde harekete geçin." ifadelerini kullandı.

Acil durum insani yardım ağı kuruluyor

Bu olağanüstü koşullar altında Arap Birliği'nin "Acil Durum İnsani Yardım Ağı" kurulması girişimini başlattığını duyuran Fehmi, insani yardım alanında faaliyet gösteren tüm tarafları bu girişime katılmaya davet etti.

Fehmi, girişimin Arap Birliği'nin bölgedeki insani krizlere acil müdahale etme kararlılığı çerçevesinde hayata geçirildiğini, üye ülkelerdeki ilgili kurumlar ve insani yardım aktörleriyle koordinasyon içinde yürütüleceğini belirtti.

Fehmi ayrıca, bu çağrıya yanıt veren tüm taraflarla derhal iletişime geçileceğini aktardı.

Gazze'deki insani durum ve can kayıpları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelere 8 kişinin cenazesi ile 29 yaralı ulaştırıldı.

Bakanlık söz konusu can kayıpları ve yaralanmaların ayrıntılarına yer vermezken, İsrail'in Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Bakanlığın verilerine göre, ateşkesin ilanından bu yana 1622 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 878 kişi yaralandı ve enkaz altından 850 kişinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 74 bin 653'e, yaralı sayısının ise 176 bin 7'ye ulaştığı bildirildi.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan can kayıplarının yanı sıra Gazze'deki altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) yeniden inşa maliyetini 71,4 milyar dolar olarak hesapladığı ifade ediliyor.

İsrail'in ayrıca, 2,15 milyonu yerinden edilmiş yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye anlaşma kapsamında belirlenen miktarda gıda, ilaç, tıbbi malzeme, barınma gereçleri ve prefabrik evlerin girişini engellediği belirtiliyor.

Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri suçlamasıyla tutuklama emri çıkarmıştı.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı da Güney Afrika'nın açtığı ve çok sayıda ülkenin müdahil olduğu, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım suçu işlediği yönündeki davayı görüşmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA