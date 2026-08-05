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Arap Birliği'nden İsrail'e Ortak Red

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Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Ürdün'de düzenlenen toplantının İsrail uygulamalarını reddeden ortak tutumu ortaya koyduğunu söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Ürdün'de düzenlenen toplantının İsrail uygulamalarını reddeden ortak tutumu ortaya koyduğunu söyledi.

Fehmi, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme" bakanlar toplantısının ardından Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Son derece hassas ve kritik bir dönemde böyle bir toplantı düzenleyen Ürdün'e ve Safedi'ye teşekkür eden Fehmi, "Toplantı çağrısı zamanında yapıldı." dedi.

Toplantıda ele alınan konuların Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de görüşüldüğünü aktaran Fehmi, "Amman toplantısı, İsrail'in uygulamalarını reddeden ortak tutumu kayda geçirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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