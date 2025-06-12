Arap Birliği, Batılı Ülkelerin İsrailli Bakanlara Yaptırımlarını Destekliyor

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, 5 Batılı ülkenin İsrail'in iki bakanına getirdiği seyahat yasağını memnuniyetle karşıladı, bu kararın Filistinlilere yönelik şiddeti önlemek adına önemli olduğunu vurguladı.

KAHİRE, 12 Haziran (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Batılı 5 ülkenin 2 İsrailli bakana yaptırım uygulama yönündeki ortak kararını "memnuniyetle karşıladıklarını" söyledi.

Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç ve İngiltere dışişleri bakanları salı günü yaptıkları ortak açıklamada Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddeti defalarca teşvik ettikleri gerekçesiyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e seyahat yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Arap Birliği'nden çarşamba günü yapılan açıklamada Ebu Gayt, yasağın işgalci ülkedeki hükümet yetkililerinin "aleni şekilde şiddeti kışkırtmaktan" ve Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran İsrailli yerleşimcilere göz yummaktan sorumlu tutulmaları açısından "önemli" olduğunu söyledi.

Ebu Gayt, yaptırımların savaş suçu işleyen aşırı sağcı hükümet yetkililerinin suç eylemlerinin ve hem Batı Şeria'da hem de Gazze Şeridi'nde yaşanan yaygın uluslararası insani hukuk ihlallerine vurgu yaptığını belirtti.

Açıklamada alınan kararın, Filistinlilere karşı işlenen savaş suçları konusunda uluslararası tutumun yeniden dengelenmesi ve faillerin hesap vermesini sağlayacak tatbiki önlemlerin alınması yönünde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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