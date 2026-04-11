Kuşadası'nda 73 yıl 9 ay ile aranan firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 73 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (51) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. E.S., 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçuyla 16 dosya kaydına sahipti ve 7 aydır firardaydı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 73 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.S. (51) isimli kadın, jandarma ekiplerince tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçuyla ilgili 16 dosya kaydı olan ve hakkında 73 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.S.'nin Kuşadası'nda olduğu belirlendi. E.S.'nin saklandığı eve dün operasyon düzenleyen ekipler, 7 aydır aranan firari kadın hükümlüyü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.S., cezaevine teslim edildi.

Oğuzhan BOYSAN / (KUŞADASI),(AYDIN),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Müzakerelerde ilk günde kriz patlak verdi! O konuda anlaşamıyorlar
Eski Galatasaraylı Fernando, futbola veda etti

Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!

Konyasporlu futbolculardan 'Polis Haftası' sürprizi

Polis üniforması giyen bu kişileri tanıdınız mı?
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj

Rozete dikkat! Dünya İran heyetinin başkanının mesajını konuşuyor
Eski Galatasaraylı Fernando, futbola veda etti

Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Sinop'ta milli maç ve açılış heyecanı

O şehrimizde milli maç heyecanı yaşanacak