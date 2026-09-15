Haberler

Aranan hükümlü, baskına gelen polisleri görünce balkondan kaçmaya çalıştı

Aranan hükümlü, baskına gelen polisleri görünce balkondan kaçmaya çalıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.B. ile iş yeri kurşunlama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.B. ile iş yeri kurşunlama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden E.B., polisin operasyonu sırasında balkondan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, 8 Eylül'de ilçedeki Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. C.G. ile M.T. bir iş yerine tabancayla ateş edip, kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu sırada aynı evde saklanan, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.B., balkondan kaçmaya çalıştı. E.B. de polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. İş yerine yapılan silahlı saldırı anları ile E.B.'nin kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik ve cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü

Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

Maç bitti olanlar oldu!
Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi
Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama: Erdoğan'la yolumuz, davamız, inancımız birdir

Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama! Geri adım attı
Burdur'da polisten kaçan motosikletli ehliyet sınavına girdi! Çıkışta yakalanıp 390 bin TL ceza yedi

Polisten plakasını gizleyerek kaçtı! Yakalandığı yer şaşırttı
Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 47 şüpheli adliyede
Pendik'te 8 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Pendik'te ambalaj fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor
Satın aldıkları araziden 'hazine' çıktı! Hayatları bir anda değişti

Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı! Hayatları bir anda değişti