Albüm: Özbekistan'ın Moynak Kentinde Aral Gölü'nden Geriye 'Gemi Mezarlığı' Kaldı

MOYNAK, 13 Nisan (Xinhua) -- Kazakistan ile Özbekistan arasında yer alan ve bir zamanlar dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral Gölü küçülmeye devam ediyor.

Deniz, 1960'lardan bu yana gerçek yüzey alanının yüzde 90'ından fazlasını kaybetmesinin ardından yerini geniş çölleşmiş göl yataklarına bıraktı.

Aral Gölü'ndeki kuraklık sonucu oluşan "gemi mezarlığında" ise terk edilen gemilerin enkazları sergileniyor.

