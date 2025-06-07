Araklı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Araklı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Trabzon'un Araklı ilçesinde hafif ticari araç dereye devrildi, karı koca hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu karı koca öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Erenler Mahallesi'nde Şükrü S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadere Deresi'ne devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki Fikriye ve eşi Mustafa Güzeldal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yaralanan sürücü ise Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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