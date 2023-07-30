Araçtaki alevlerin ormana sıçraması ile çıkan yangına müdahale sürüyor
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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yanan araçtaki alevlerin ormana sıçraması ile çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. İzmir Çeşme-Otoyolu'nun 20. kilometresinde saat 13.15 civarında bir aracın alev alması sonrası yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme yönü trafiğe kapatılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 9 uçak ve 3'ü Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 12 helikopterin müdahale ettiği yangında arazözler ve polis ekiplerine ait TOMA araçları da görev yapıyor.
Araçtaki alevlerin ormana sıçraması ile çıkan yangına müdahale sürüyor
İZMİR - İzmir- Çeşme Otoyolu'nda yanan araçtaki alevlerin ormana sıçraması ile çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
İzmir Çeşme-Otoyolu'nun 20. kilometresinde saat 13.15 civarında bir aracın alev alması sonrası yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme yönü trafiğe kapatılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 9 uçak ve 3'ü Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 12 helikopterin müdahale ettiği yangında arazözler ve polis ekiplerine ait TOMA araçları da görev yapıyor.