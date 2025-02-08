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Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

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Araçta sigara içen taksi şoförüne tepki gösteren yolcu aldığı cevap karşısında hayrete düştü. Sigara içilmesini çok normal karşılayan taksi şoförü, "Hiç mi içilmesin diyorsunuz? Değişik bir yaklaşım." cevabıyla pes dedirtti.

Taksi şoförünün sigara içmesine tepki gösteren genç kadın, aldığı cevap karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yaptığının yanlış olmadığını savunan taksi şoförü, "Hiç mi içilmesin diyorsunuz? Değişik bir yaklaşım." yanıtını verdi.

"YAKMIŞTIM, BOŞA GİTMESİN"

Taksiyle yolculuk yapan genç kadın, şoförün direksiyon başında sigara içtiğini görünce tepki gösterdi. "Neden araçta yolcu varken sigara içiyorsunuz?" diye soran genç kadına taksi şoförü, "Yakmıştım, boşa gitmesin dedim." yanıtını verdi.

"DEĞİŞİK BİR YAKLAŞIM"

"Kesinlikle içilmemesi gerekiyor" diyen kadına taksi şoförünün bu sefer yanıtı daha skandal oldu. Taksi şoförü, "Hiç mi içilmesin diyorsunuz? Değişik bir yaklaşım." dedi.

Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyusuf kocakaya:

tanesi 4 lira olmuş adamda haklı yani

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