Haberler

Van'da hafif ticari araçta oturan kardeşlere silahlı saldırı: 2 ölü

Van'da hafif ticari araçta oturan kardeşlere silahlı saldırı: 2 ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN'ın Erciş ilçesinde, hafif ticari araçlarında oturan Musa Demir ile kardeşi Mehmet Demir, tabancalı saldırıya uğradı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, hafif ticari araçlarında oturan Musa Demir ile kardeşi Mehmet Demir, tabancalı saldırıya uğradı. Kurşun yağdırılan 2 kardeş de yaşamını yitirdi.

Erciş ilçesi Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan ve işlettikleri kafenin önünde kendilerine ait hafif ticari araçlarında oturan Musa Demir ile kardeşi Mehmet Demir, tabancalı saldırıya uğradı. Bir araçla olay yerine gelerek silahlı saldırıyı düzenleyen saldırganlar, aynı araçla kaçtı. Silahlı saldırıda Musa Demir olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Mehmet Demir ağır yaralandı. Ağır yaralı Mehmet Demir, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Demir de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
231 milyon takipçisi olan Neymar'dan sürpriz Hikmet Karaman paylaşımı

231 milyon takipçisi olan Neymar'dan olay Hikmet Karaman paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.