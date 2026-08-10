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Eskişehir'de 84 Bin 227 Sentetik Hap Ele Geçirildi: 3 Tutuklama

Eskişehir'de 84 Bin 227 Sentetik Hap Ele Geçirildi: 3 Tutuklama
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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yeşil reçeteye tabi 84 bin 227 sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yeşil reçeteye tabi 84 bin 227 sentetik hap ele geçirilen, araçtaki 3 kişi tutuklandı.

Olay, 5 Ağustos'ta Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu hapların kente getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda takip edilen şüphelilerin bulunduğu otomobilin Tepebaşı ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, yeşil reçeteye tabi 84 bin 227 sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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