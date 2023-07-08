Aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsünü, itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas'ta kaza yaptıktan sonra aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ta kaza yaptıktan sonra aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi MTA kavşakta meydana geldi. O.B. yönetimindeki 07 LDT plakalı Peugeot marka otomobil ile cadde üzerinde seyreden A.D. idaresindeki 58 ARL 035 plakalı motosiklet sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra aracın altında sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ise araç altında sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtardı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.