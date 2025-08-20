Araç Yakan Şüpheli Tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, TBMM önünde bir aracı yakan M.E.F., 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde araç yakan şüpheli M.E.F., "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.00 sıralarında TBMM önünde, İçişleri Bakanlığı'nın karşısında 33 FC 312 plakalı aracını yakan şüpheli M.E.F. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüpheli M.E.F., sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
