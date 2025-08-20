Araç Yakan Kişiye Tutuklama Kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM önünde aracını yakan kişi hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Tunç, bu tarz eylemlerin caydırıcılığının sağlanması ve kamu düzeninin korunması için kararlılıkla hareket ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankaya'da araç yakan kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini belirterek, "Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını ateşe veren şahıs hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 170/1-a maddesi gereğince 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan yangın çıkarma fiili nedeniyle tutuklama kararı verilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir."

