Araç sürücüsü ayı saldırısından kıl payı böyle kurtuldu

BİTLİS - Bitlis'te bulunan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret giden bir araç sürücüsü ayı saldırısından kıl payı kurtuldu.

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, göl çevresinde bulunan boz ayılar da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Nemrut Krater Gölü'nü ziyarete giden vatandaşlar, çoğu zaman boz ayılarla karşılaşıyor. Vatandaşlar tarafından beslenmeye çalışılan ayılar kimi zaman saldırgan tavırları dikkat çekiyor. Nemrut Krater Gölü'ne ziyarete giden bir vatandaşın ayı saldırısına uğradığı anlar başka ziyaretçilerin cep telefonuyla kayda alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde Nemrut Krater Gölü'nü ziyarete giden bir araç sürücüsü yol kenarında karşılaştığı yavru boz ayıyı el hareketleriyle aracına doğru çağırıyor. Yiyecek bulma umuduyla araca doğru yaklaşan yavru boz ayı bir anda hamle yaparak aracın içine girmeye çalışıyor. Yavru boz aynının beklenmedik saldırgan hamlesi korku dolu anlar yaşatırken ortaya çıkan görüntüler hem araç sürücüsü hem de diğer ziyaretçiler tarafından saniye saniye kayda alındı. Öte yandan uzmanlar, bölgeye giden ziyaretçilerin ayılara çok yaklaşmamaları ve temkinli olmaları hususunda uyarılarda bulunuyor.