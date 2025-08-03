Araç Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti

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Sancaktepe'de, kardeşiyle araç park yeri yüzünden kavga eden A.Ş, kardeşini silahla öldürüp yengesini de yaraladı. Zanlı gözaltına alındı.

Sancaktepe'de, araç park yeri nedeniyle kavga ettiği kardeşini silahla öldüren, yengesini yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde dün akşam A.Ş, oturduğu apartmanın önünde kardeşi Murat Ş. ile araç park yeri nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş, Murat Ş'yi silahla ateş ederek yaraladı. Araya giren Murat Ş'nin eşi Cennet Ş. de silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Cennet Ş. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Murat Ş'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı A.Ş'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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