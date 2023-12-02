Araç Dolandırıcıları Yakalandı

TUNCELİ merkezli 3 ilde 'sazan sarmalı' yöntemiyle, araç alım satım sitelerinde gördükleri ilanları kopyalayıp, daha ucuz fiyata kendi araçlarıymış gibi sattıkları öne sürülen 6 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin bu yöntemle 437 kişiyi, 100 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir kişinin, 1,5 milyon liraya TIR alırken dolandırıldığı ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce özel ekip kurularak, çalışma başlatıldı. Çalışmada bazı kişilerin 'sazan sarmalı' yöntemiyle, araç alım satım yapan sitelerdeki ilanları kopyalayıp, kendi ilanıymış gibi daha ucuza ilana koyduğu, kendilerine ulaşanlara verdikleri hesap numaralarına çeşitli bahanelerle para gönderterek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ekipler, kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi Tunceli, Batman ve Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda altın, döviz, sim kart, banka hesap kartları ve cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelilerin, mağdurlarla Suriye uyruklu kişiler adına alınmış sim kartlar üzerinden iletişime geçtiği, 437 kişiyi, 100 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Öte yandan ekiplerin uyarıyla 9 kişi, 23 milyon değerindeki araçlarını satmaktan son anda kurtuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.