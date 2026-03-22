Arabuluculuk uygulamasıyla 5 milyon 630 bin dosya çözüme kavuşturuldu

Adalet Bakanlığı, 2013'ten sonra ihtiyari olarak faaliyete geçirilen arabuluculuk uygulamasıyla, bugüne kadar 5 milyon 630 bin 707 dosyanın mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Adalet Bakanlığı, toplumsal barışa büyük katkı sağlayan arabuluculuk uygulamasını başarıyla sürdürüyor.

Mahkemelerin iş yükünü azaltan ve yargı süreçlerini hızlandıran alternatif çözüm yöntemlerinden arabuluculuk sistemi, tarafların daha kısa sürede anlaşmasına, ihtilafların dostane şekilde çözülmesine imkan sağlıyor.

2012'de Türk hukuk sistemine giren arabuluculuk, 2013'ten sonra ihtiyari olarak uygulanmaya başlandı. Arabuluculukta bugüne kadar sisteme 9 milyon 273 bin 260 dosya girdi. Sisteme giren dosyalardan 5 milyon 630 bin 707 dosya, el sıkışarak ve dostane şekilde sonuçlanırken, toplam başarı oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti.

Yüz binlerce dosya mahkemeye gitmeden sonuçlandırılıyor

14 Kasım 2013'te uygulamaya başlanan ihtiyari arabuluculuk sahada büyük başarı elde etmesinin ardından Bakanlık, uygulamanın kapsamını zamanla genişletti. Bu, arabuluculuk uygulaması dava şartı, iş, ticari, tüketici, kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarım sözleşmesi uyuşmazlıklarında etkin bir çözüm yolu olarak yüz binlerce dosyanın mahkemeye gitmeden sonuçlandırılmasını sağlıyor.