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Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitlik Ziyareti

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Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi. Araban Mezarlığındaki Şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi. Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ile Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, daha sonra ilçe merkezindeki Sa'dbin Ebi Vakkas Camisi'ndeki mevlide katıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Araban Mezarlığındaki Şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi.

Anma programına katılan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ile Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, daha sonra ilçe merkezindeki Sa'dbin Ebi Vakkas Camisi'ndeki mevlide katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Özdemir Demokrasi 15 Temmuz Gaziantep Araban Politika Güncel Haberler

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