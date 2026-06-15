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Araban'da buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

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Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 93 dönüm alanda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

Araban Ovası'nda Karatepe mevkisinde çiftçi Cahit Doğru'ya ait olduğu öğrenilen buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 93 dönüm alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Altun, bölgedeki vatandaşların çevreye yanıcı ve yakıcı madde atmamaları gerektiğini belirtti.???????

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama
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