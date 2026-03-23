Araban Belediye Başkanı Özdemir'den suyun verimli kullanılması çağrısı

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için çağrıda bulundu.

Özdemir, yazılı açıklamasında ilçenin önemli su kaynaklarından biri olan Ardıl Barajın'da, 2026 yılı itibarıyla su seviyesinin beklenenin üzerine çıkması vatandaşları sevindirdiğini söyledi.

Yağış rejiminin olumlu seyretmesi ve alınan su yönetimi tedbirlerinin etkisiyle baraj doluluk oranında kayda değer bir artış gözlemlendiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu gelişme, tarımsal sulama, içme suyu temini ve ekolojik denge açısından büyük önem taşımakta olup, ilçemizin su güvenliği adına umut verici bir tablo ortaya koymaktadır. Belediyemiz, su kaynaklarımızın sürdürülebilir şekilde korunması ve verimli kullanılması amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını rica ediyor, birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğimize inanıyoruz."

Özdemir, ilçeye barajdan sağlanan içme ve kullanma suyunun kesintisiz şekilde devam etmesini temenni ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımıza sağlıklı, düzenli ve sürdürülebilir su hizmeti sunulabilmesi adına ilgili kurum ve ekiplerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımız sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.