Doğanhisar'da yarı yıl tatilinde camiye giden 140 çocuklara hediye takdim edildi

Güncelleme:
Doğanhisar'da düzenlenen 'Ara tatilde 40 vakit camiye, namaza gel hediyeni kap' projesi ile çocukların camiye ve namaza olan ilgileri artarken, 140 çocuğa hediye olarak akıllı saat takdim edildi.

Doğanhisar Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Ara tatilde 40 vakit camiye, namaza gel hediyeni kap" projesi, çocukları namazla ve camiyle buluşturdu.

İlçe Müftülüğünün öncülüğünde, ilçe genelindeki tüm camilerde hayata geçirilen proje ile çocukların camiye devam ederek cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazanmaları, manevi değerlerle erken yaşta tanışmaları hedeflendi.

İlçe genelinde başarıyla yürütülen çalışmanın ardından, Merkez Ulu Camiinde projeye katılan 140 çocuk için hediye takdim programı düzenlendi.

Programda camiye ve namaza gösterdikleri ilgi ve devamlılık dolayısıyla çocuklara akıllı saat hediye edildi. Sevinçli anlara sahne olan program, cami çocuk bağının güçlenmesine önemli katkı sağladı.

Kaynak: AA / Ali Toklu - Güncel
