Apple, Shanghai'da En Büyük Mağazasını Açtı
1. Shanghai'daki Jing'ansi Meydanı'nda yer alan Apple mağazasının dışarıdan görünümü
2. Shanghai'daki Apple mağazasının açılışından görüntüler
3. Shanghai'daki Apple mağazasından görüntüler
Akıllı telefon üreticisi Apple, Çin anakarasındaki en büyük perakende mağazasını Shanghai'da açtı. Perşembe günü gerçekleştirilen açılışa katılan Apple CEO'su Tim Cook, yeni mağazanın kapılarını açıp Çinli müşterileri içeri davet etti.
Apple'ın Shanghai kentindeki 8. mağazası, aynı zamanda şirketin dünyadaki en büyük ikinci perakende mağazası olma özelliğini taşıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'den bildiriyor.(XHTV)